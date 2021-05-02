Больнице пообещали лифт, когда она начала принимать больных коронавирусом. Однако чиновники соответствующую проблему не решили.

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3-этажное здание областной клинической больницы в Харькове до пандемии работало как офтальмология. Сейчас там находится 240 коек для пациентов с COVID-19.

Медучреждение принимает в самые тяжелые дни по 25 больных. Больных лечат на всех трех этажах, и на второй и третий тяжелых доставляют на тележках или тянут под руки.

Как спасатели помогают в проблеме с лифтом

В здании начала XX века нет лифта, вместо него уже 4 месяца дежурят спасатели. В то же время у них недельная смена, спасатели работают с 8 до 14 часов.

Немного было страшно, но пришли. Это наша обязанность, поэтому мы должны ее выполнять,

– рассказал младший сержант Службы гражданской защиты Максим Вербецкий.

Помочь спасателей попросили в больнице, машины скорой помощи привозят тяжелых больных, которым самостоятельно не подняться.



Спасатели работают с 8 до 14 часов / Фото 24 канала

После того, как смена спасателей заканчивается, врачам самостоятельно приходится тянуть пациентов наверх.

Какова позиция касаемо больницы у чиновников

Областные чиновники сначала обещали полноценный лифт, пока заговорили об определенной подъемной конструкции, которая дешевле. Однако когда появится хотя бы она – не отмечали.

"Только критическая ситуация с кроватями заставила в свое время департамент здравоохранения рассмотреть вопрос привлечения старого офтальмологического корпуса к госпитальной базе. Мы рассматриваем там варианты установки не лифта, а хотя бы подъемника", – сказал советник председателя Харьковской облгосадминистрации Александр Галацан.



3-этажное здание до пандемии работало как офтальмология / Фото 24 канала

Врачи посчитали, что лифт обойдется в примерно 3 миллиона гривен. Его могут разместить между лестничными пролетами вместо аптечного киоска, однако денег для этого пока не нашли.