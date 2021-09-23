В больнице Харькова COVID-пациентов размещают в коридорах: фото

В одной из больниц Харькова больных коронавирусом размещают в коридорах. Об этом свидетельствуют фото очевидцев.

Соответствующее фото опубликовали в местном телеграм-канале. Сообщается, что медицинское учреждение размещено на улице Тринклера.

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Пациенты лежат в коридорах / Фото из телеграмм канала "ХХ"

Что известно о ситуации с коронавирусом в Харькове

Источник: Харьков

Днем ранее Харьковский городской совет обратился с предложением вернуть в реестр больниц, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекцией, еще два медицинских учреждения. Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в настоящее время в городе полностью загружены три медицинских учреждения, предназначенные для лечения больных коронавирусом.

Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, у которых уже есть койки для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение в Харьковскую облгосадминистрацию, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр,

– заявила она.

При этом она добавила, что сейчас больницы "имеют все необходимое для борьбы с коронавирусом". Имеющиеся кровати снабжены кислородом на 90%, а в некоторых палатах на все 100%.

Последняя статистика довольно тревожная

Источник: Минздрав