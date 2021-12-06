Об этом сообщил представитель полиции Глостершира. По его словам, предмет уже изъяли врачи до прибытия взрывотехников. Они сообщили, что снаряд неактивен и поэтому не представляет опасности для населения.

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Как снаряд попал в мужчину

Пациент рассказал, что противотанковый снаряд диаметром в пять сантиметров является частью его военной коллекции. По словам мужчины, он поскользнулся и упал анусом на боеприпас.

Мужчина сказал, что нашел снаряд, когда убирал вещи. Он положил его на пол, а потом поскользнулся и упал на него. Он чувствовал сильную боль и вызывал скорую,

– сообщил источник издания



Артиллерийский снаряд / Фото: The Sun

Эксперты сообщили, что процедуры удаления предметов из прямой кишки пациентов стоят Национальной службе здравоохранения (NHS) около 340 тысяч фунтов стерлингов (более 12 миллионов гривен) в год.



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