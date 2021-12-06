В больницу Англии вызвали саперов из-за артиллерийского снаряда у пациента в прямой кишке

Экспертов по утилизации взрывных устройств вызвали в больницу в Глостере, после того, как мужчина сказал врачам, что внутри него застрял противотанковый снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил представитель полиции Глостершира. По его словам, предмет уже изъяли врачи до прибытия взрывотехников. Они сообщили, что снаряд неактивен и поэтому не представляет опасности для населения.

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Как снаряд попал в мужчину

Пациент рассказал, что противотанковый снаряд диаметром в пять сантиметров является частью его военной коллекции. По словам мужчины, он поскользнулся и упал анусом на боеприпас.

Мужчина сказал, что нашел снаряд, когда убирал вещи. Он положил его на пол, а потом поскользнулся и упал на него. Он чувствовал сильную боль и вызывал скорую,

– сообщил источник издания



Артиллерийский снаряд / Фото: The Sun

Эксперты сообщили, что процедуры удаления предметов из прямой кишки пациентов стоят Национальной службе здравоохранения (NHS) около 340 тысяч фунтов стерлингов (более 12 миллионов гривен) в год.



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