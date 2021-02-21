В Ивано-Франковской области критическая заболеваемость COVID-19. В больницы впервые поступили тяжелые пациенты-дети, которые нуждаются в кислородной терапии.

Главный врач Городенковской больницы Александра Косовец рассказала, что впервые с начала пандемии в области регистрируют тяжелые случаи коронавирусной болезни среди детей.

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По ее словам, лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходится собирать со всех аптек.

Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислороднозависмые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заполнены, развернули еще 2 дополнительных отделения,

– рассказала Оксана Косовець.

Косовец считает, что вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.

Температура 37,1-37,2 – многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР,

– отметила она.

Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области