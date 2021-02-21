В больницы Прикарпатья впервые госпитализировали кислороднозависимых детей
В Ивано-Франковской области критическая заболеваемость COVID-19. В больницы впервые поступили тяжелые пациенты-дети, которые нуждаются в кислородной терапии.
Источник:Галка
Главный врач Городенковской больницы Александра Косовец рассказала, что впервые с начала пандемии в области регистрируют тяжелые случаи коронавирусной болезни среди детей.
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По ее словам, лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходится собирать со всех аптек.
Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислороднозависмые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заполнены, развернули еще 2 дополнительных отделения,
– рассказала Оксана Косовець.
Косовец считает, что вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.
Температура 37,1-37,2 – многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР,
– отметила она.
Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области
- В регионе фиксируют наибольший суточный прирост больных COVID-19.
- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 618 больных с подтвержденным COVID-19.
- В больницах не хватает мест для больных. 19 февраля в область доставили мобильный госпиталь, утром 20 февраля его начали обустраивать.
- С 22 февраля на Прикарпатье будет действовать красная зона карантина, которая предусматривает запрет проведения массовых мероприятий и работу заведений общественного питания. Уроки в школе для учащихся 5 – 11 классов отменили, занятия будут проходить дистанционно.
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