Ситуация с COVID-19 в Хмельницкой области остается критической. По состоянию на 30 марта тамошние больницы заполнены на 94%.

В Хмельницкой ОГА обеспокоены темпами распространения болезни. За минувшие сутки там зарегистрировали еще 511 новых случаев COVID-19.

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Какова ситуация с COVID-19 В Хмельницкой области

С начала пандемии коронавируса в Хмельницкой области обнаружили 63 116 больных COVID-19. За это время более 50 тысяч преодолели недуг, зато еще 1 128 больных умерли.

Сейчас в больницах региона находится 1 853 больных коронавирусом. Еще примерно 10 тысяч человек из COVID-19 лечатся амбулаторно.

Загруженность койко-мест в учреждениях, оказывающих помощь больным с COVID-19, по области составляет 94,22% (1853 больных, 346 подозрений),

– говорится в сообщении.

С 29 марта в Хмельницком ужесточили карантинные ограничения. Сейчас там запрещено:

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе и расположенных в ТРЦ;

работа после 22:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов, кроме заказов на вынос;

работа кружков в заведениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

В то же время очное обучение возобновили только ученики 1-4 классов. Без изменений продолжат работу детские сады города, а вот средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Степанов отметил, что Минздрав в течение двух – трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.