Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, вакцинация против COVID-19 входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года. Как и в прошлом году, пациенты могут свободно вакцинироваться против коронавируса бесплатно.
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Деньги за вакцинацию для больниц
Медицинские учреждения получают за каждого пациента:
- 35 гривен за первую дозу вакцинации;
- 84 гривны за вторую дозу вакцинации;
- 60 гривен за третью дозу вакцинации.
Виктор Ляшко
“В услугу помимо самой прививки входит фиксирование факта вакцинации в электронной медицинской карте пациента для возможности генерации сертификата в Дии, а также выдача бумажного сертификата”.
Как проходит прививка против коронавируса
- Сначала медики рассказывают о процедуре вакцинации и получают согласие от пациента.
- Опрос пациента на выявление противопоказаний и склонность к аллергии.
- Информирование о дальнейших действиях и возможных неблагоприятных реакциях на вакцинацию.
- Укол в предплечье.
- В течение 30 минут человек остается под наблюдением медиков.