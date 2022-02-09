Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, вакцинация против COVID-19 входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года. Как и в прошлом году, пациенты могут свободно вакцинироваться против коронавируса бесплатно.

Читайте также: В Украине почти 40 тысяч новых случаев COVID-19: количество госпитализаций выросло вдвое

Деньги за вакцинацию для больниц

Медицинские учреждения получают за каждого пациента:

  • 35 гривен за первую дозу вакцинации;
  • 84 гривны за вторую дозу вакцинации;
  • 60 гривен за третью дозу вакцинации.

Виктор Ляшко

“В услугу помимо самой прививки входит фиксирование факта вакцинации в электронной медицинской карте пациента для возможности генерации сертификата в Дии, а также выдача бумажного сертификата”.

Как проходит прививка против коронавируса

  1. Сначала медики рассказывают о процедуре вакцинации и получают согласие от пациента.
  2. Опрос пациента на выявление противопоказаний и склонность к аллергии.
  3. Информирование о дальнейших действиях и возможных неблагоприятных реакциях на вакцинацию.
  4. Укол в предплечье.
  5. В течение 30 минут человек остается под наблюдением медиков.