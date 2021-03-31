Больницы "Укрзализныци" наконец начали принимать больных коронавирусом
На днях в Украине наконец начали принимать в трех больницах "Укрзализныци". Однако, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, принимают пациентов не в том количестве, в котором обещали.
Источник:Телеграм-канал Виталия Кличко
Напомним, что три ведомственные больницы "Укрзализныци" 24 марта отказались госпитализировать пациентов с коронавирусом.
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Виталий Кличко объяснил, что эти больницы – резервные и уже начали принимать больных.
На днях наконец начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы, напомню, Минздрав определил еще в октябре прошлого года,
– написал мэр Киева.
Относительно других ведомственных медучреждений, где есть и свободные койки, и медперсонал, там до сих пор не принимают больных коронавирусом. Какие именно больницы – Кличко не уточнил.
Что известно о скандале с больницами "Укрзализныци"
- Медицинские учреждения системы Укрзализныци в Киеве 24 марта не приняли больных COVID-19, несмотря на то, что они заключили договоры с НСЗУ и получают деньги за оказание медицинской помощи.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такой случай является недопустимым. Он отметил, что этот прецедент дает Минздраву право обращаться в правоохранительные органы.
- В Укрзализныце прокомментировали инцидент. Там заявили, что уже провели с руководителями больниц разъяснительную работу.
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