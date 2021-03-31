На днях в Украине наконец начали принимать в трех больницах "Укрзализныци". Однако, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, принимают пациентов не в том количестве, в котором обещали.

Напомним, что три ведомственные больницы "Укрзализныци" 24 марта отказались госпитализировать пациентов с коронавирусом.

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Виталий Кличко объяснил, что эти больницы – резервные и уже начали принимать больных.

На днях наконец начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы, напомню, Минздрав определил еще в октябре прошлого года,

– написал мэр Киева.

Относительно других ведомственных медучреждений, где есть и свободные койки, и медперсонал, там до сих пор не принимают больных коронавирусом. Какие именно больницы – Кличко не уточнил.

Что известно о скандале с больницами "Укрзализныци"