Издание сообщает, что ранее политик находился на самоизоляции после того, как получил положительный тест на COVID-19, вернувшись с саммита Европейского Союза.
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Сейчас в медицинском учреждении глава правительства Люксембурга проходит дополнительное обследование и сдает необходимые анализы.
- Премьер-министр останется под наблюдением врачей минимум на 24 часа.
Журналисты добавляют, что Ксавье Беттелом получил первую дозу прививки 6 июня, второй укол должны были сделать 1 июля.
Ситуация с COVID-19 в Люксембурге
- В Люксембурге зафиксировали 71 031 случай коронавируса.
- Победить смертельную болезнь смогли 69 750 граждан.
- От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 818 человек.