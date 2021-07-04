Инфицированный COVID-19 премьер-министр Люксембурга попал в больницу

4 июля 2021 , 22:15
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Источник:

RTL Today

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттелом в конце июня заболел коронавирусом. Утром воскресенья, 4 июля, его доставили в больницу.

Издание сообщает, что ранее политик находился на самоизоляции после того, как получил положительный тест на COVID-19, вернувшись с саммита Европейского Союза.

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Сейчас в медицинском учреждении глава правительства Люксембурга проходит дополнительное обследование и сдает необходимые анализы.

  • Премьер-министр останется под наблюдением врачей минимум на 24 часа.

Журналисты добавляют, что Ксавье Беттелом получил первую дозу прививки 6 июня, второй укол должны были сделать 1 июля.

Ситуация с COVID-19 в Люксембурге

  • В Люксембурге зафиксировали 71 031 случай коронавируса.
  • Победить смертельную болезнь смогли 69 750 граждан.
  • От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 818 человек.
Автор: Олег Васьків