Больные коронавирусом украинцы теперь вдвое дольше находятся в больницах
В тех областях Украины, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, наблюдается и увеличение продолжительности госпитализаций. То есть пациентам с COVID-19 теперь нужно больше времени, чтобы выздороветь.
Источник:Офис Президента
Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что если раньше средняя продолжительность госпитализации длилась 7 – 8 дней, то сейчас она длится 19 – 20.
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Зато премьер-министр Украины сообщил, что на Винницкой области и Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19. Заболеваемость в этих областях начала расти.
Сколько в Украине коек для больных COVID-19
Денис Шмыгаль сообщил, Сейчас в Украине подготовлено 68 332 койки для больных коронавирусом. 583 90 из них подключены к кислороду.
Коронавирус в Украине: главное
- За минувшие сутки в Украине выявили 3 206 больных коронавирусом. Зато в больницы госпитализировали 1 443 пациента. К сожалению, еще 53 инфицированных умерли.
- 22 февраля общее количество подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 1 307 662. 1 147 426 человек уже выздоровели, но 25 156 больных ушли из жизни, не сумев преодолеть болезнь.
- Сложнее всего ситуация в Ивано-Франковской области. Там развернули первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.
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