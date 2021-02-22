В тех областях Украины, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, наблюдается и увеличение продолжительности госпитализаций. То есть пациентам с COVID-19 теперь нужно больше времени, чтобы выздороветь.

Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что если раньше средняя продолжительность госпитализации длилась 7 – 8 дней, то сейчас она длится 19 – 20.

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Зато премьер-министр Украины сообщил, что на Винницкой области и Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19. Заболеваемость в этих областях начала расти.

Сколько в Украине коек для больных COVID-19

Денис Шмыгаль сообщил, Сейчас в Украине подготовлено 68 332 койки для больных коронавирусом. 583 90 из них подключены к кислороду.

Коронавирус в Украине: главное