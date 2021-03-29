Работники реанимации областной больницы в Житомире требуют увольнения главного врача. Медики заявляют, что в заведении дефицит кислорода, лекарств нет, а медикам не выплачивают обещанных доплат.

Работники говорят, что администрация заведения умалчивает об этих проблемах. Зато врачей, которые говорят об этом вслух – травят.

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В то же время руководство больницы утверждает, что недовольство высказывают те работники, которым объявили выговоры.

Причина протестов: что говорят медики больницы

Под больницами заведения собрался митинг, на который сошлось около трех десятков работников. Это все медики из реанимационного отделения, где лечат больных коронавирусом.

Врачи заявили, что в отделении не соблюдают протоколы лечения больных. В заведении не хватает кислорода и руководство больницы ничего не делает с этой проблемой. К примеру, этим утром пациенты задыхались и им ничем не могли помочь, потому что концентраторов не было.

А еще медики рассказывают, что не получают доплат в обещанном размере и компенсаций, когда инфицируются коронавирусом на работе.

У нас кислород сегодня на единице, нужно, чтобы было хотя бы три единицы, потому что аппараты не срабатывают, больные лежат синие, нет машины, чтобы вывезти трупы больных, у нас трупы умерших людей стоят до утра в отделениях, среди других живых больных. Мы обращаемся на коленях, мы стоим на коленях, мы просим министра здравоохранения проверки,

– заявила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной больницы Елена Шевчук.

Медики требуют финансовой проверки заведения. Они хотят узнать, куда идут выделенные на борьбу с коронавирусом средства.

Реакция главного врача

Главный врач не вышел к протестующим. Но заявил, что на акцию вышли недовольные медики, которые накануне получили выговоры за невыполнение служебных обязанностей. Все обвинения медиков он отрицает.

Мне трудно объяснить и понять, когда вчера никаких проблем не было, сегодня утром наступает вопрос якобы нет кислорода. Есть кислород у нас в больнице. Все заведующие доложили, что бесперебойно,

– заявил генеральный директор Житомирской областной клинической больницы Богдан Леськив.

В ОГА начали проверку

В облгосадминистрации взялись проверить, кто говорит правду. Недовольных медиков пригласили на разговор за закрытыми дверями. После часа переговоров чиновники пообещали, что областную больницу проверят.

Инициируем совместную рабочую группу, быстро выедем на место, потому что мы заинтересованы в том, чтобы эта больница работала бесперебойно, оказывала помощь "ковидным" больным, потому что там 330 коек,

– заявила первый заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапчук.

Чиновники заверили, что медиков, которые вышли на протест против администрации больницы, никто не уволит.