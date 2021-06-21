На обнародованных кадрах видно, как в больнице катастрофически не хватает мест и больные вынуждены лежать прямо на полу.

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Автор видео заявил, что места в палатах для пациентов закончились. Именно поэтому российские врачи размещают некоторых больных на матрасах прямо на полу в коридорах.

По предварительным данным, такая ситуация возникла в COVID-отделении 15-й городской больницы в Питере. Она начала принимать больных коронавирусом только с 18 мая. Для этого под инфицированных перепрофилировали 165 коек. Но даже этого оказалось мало.

Питерские власти отказались комментировать видео.

Больные COVID-19 лежат на полу в больнице Петербурга: смотрите видео