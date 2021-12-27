55-летняя Жанетта Матвейко болеет СПИДом и перенесла коронавирус. В эксклюзивном интервью 24 каналу женщина поделилась опытом, как проходила болезнь.

Читать полностью О жизни на грани смерти, популярных мифах и дискриминации: интервью с женщиной, больной СПИДом

Прежде всего она подчеркнула, что все индивидуально. Но сама Жанетта скептически относилась к COVID-19, пока не заболела.

Я в прошлом году, в марте, лежала на "кислороде", потому что была тяжело больна. Я всегда относилась скептически к этому (COVID-19 – 24 канал) и думала: я пью антиретровирусную терапию, меня это пронесет. Случилось не так, как думалось. Не пронесло. Оно меня быстро "взяло",

– рассказала Жанетта.

Однажды женщину начало сильно морозить и поднялась температура. Уже ночью ей стало хуже – при нормальной температуре 35,5 у Жанетты начался жар, а дыхания стало не хватать.

У меня все тело "горело", мне не хватало воздуха, я начала задыхаться. Я позвала сына, настежь открыла балкон. Ну и я срочно подняла семейного врача, мне выписали ПЦР-тест, чтобы сделала. ПЦР-тесты я делала, но он был отрицательным. На следующий день я попала в больницу. Ко мне врач подошла и говорит: будем стараться вытаскивать вас. Слава Богу, есть люди, которые меня окружали, которые мне просто помогли,

– вспомнила она.

Через 15 дней интенсивного лечения в больнице Жанетта выздоровела, а через 2 недели пошла вакцинироваться. Она добавила, что очень благодарна центру легочного здоровья, своей организации и каждому работнику, которые вложили в ее выздоровление свое время и средства.

Я очень благодарна, потому что меня действительно не знали, как лечить, потому что у меня возраст уже такой знаете, "очень молодой". И все же ВИЧ-инфицированных не так лечат, как обычного человека. Однако это все индивидуально. Через две недели я пошла на вакцинацию. Так, я уже приняла две вакцины и это миф, что нас чипируют! Это выбор каждого лично. Я уважаю выбор тех, кто не хочет вакцинироваться, но я за то, чтобы люди шли на прививку, потому что в таком состоянии, в котором я была – я никому не хочу пожелать,

– подытожила женщина.

Как записаться на вакцинацию

Через семейного врача,

сервис Helsi,

по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 ,

, прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

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