В Харькове из-за вспышки заболеваемости COVID-19 не хватает мест в медицинских учреждениях. Поэтому пациентов начали доставлять в больницу Чугуева.

Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что по состоянию на 16 марта в городской больнице находятся 120 больных коронавирусом, из которых около 100 нуждаются в кислороде. По ее словам, из них 13 пациентов являются харьковчанами, которым не хватило мест в медучреждениях областного центра.

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Минаева также отметила, что в Чугуевской общине ситуация с заболеваемостью коронавирусом также ухудшается.

Из-за этого в больнице расширяют реанимационное отделение и устанавливают новое кислородное оборудование.

Обратите внимание! В разных регионах Украины резко возросло количество больных COVID-19. Поэтому уже к концу недели в стране могут ввести жесткие карантинные ограничения.

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