Больных COVID-19 жителей Харькова начали доставлять в больницу Чугуева
В Харькове из-за вспышки заболеваемости COVID-19 не хватает мест в медицинских учреждениях. Поэтому пациентов начали доставлять в больницу Чугуева.
Источник:Телеграм городского головы Чугуева
Мэр Чугуева Галина Минаева рассказала, что по состоянию на 16 марта в городской больнице находятся 120 больных коронавирусом, из которых около 100 нуждаются в кислороде. По ее словам, из них 13 пациентов являются харьковчанами, которым не хватило мест в медучреждениях областного центра.
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Минаева также отметила, что в Чугуевской общине ситуация с заболеваемостью коронавирусом также ухудшается.
Из-за этого в больнице расширяют реанимационное отделение и устанавливают новое кислородное оборудование.
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COVID-19 в Харьковской области: коротко
- С начала пандемии в Харьковской области, по состоянию на 16 марта 2021 года, обнаружили 90 760 случаев заболевания коронавирусом.
- Сейчас 9155 человек находятся под наблюдением, а 79 872 пациента уже выздоровели. К сожалению, умерли 1733 человека.
- С начала вакцинации в Харьковской области сделали уже 1779 прививок от COVID-19.
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