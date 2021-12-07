Среди больных – 716 детей и 200 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали – 1 349 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом.

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Стоит отметить, что госпитализаций стало немного меньше, а вот летальных исходов – наоборот. Да, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 467 больных. Зато выздоровели – 22 878 человек.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве.

Сколько сделать тестов

В общей сложности за сутки удалось протестировать 70 934 человека, в том числе методом ПЦР (30 560), методом ИФА (6 804), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 (33 570).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 510 610 человек;
  • выздоровело – 3 082 619 человек;
  • летальных исходов – 88 986;

Всего провели 16 119 721 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1 270;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 397;
  • Днепропетровская область – 183;
  • Донецкая область – 689;
  • Житомирская область – 129;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 503;
  • Ивано-Франковская область – 84;
  • Киевская область – 575;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 187;
  • Львовская область – 350;
  • Николаевская область – 347;
  • Одесская область – 368;
  • Полтавская область – 716;
  • Ровненская область – 372;
  • Сумская область – 151;
  • Тернопольская область – 142;
  • Харьковская область – 292;
  • Херсонская область – 33;
  • Хмельницкая область – 253;
  • Черкасская область – 624;
  • Черновицкая область – 135;
  • Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канал