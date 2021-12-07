Среди больных – 716 детей и 200 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали – 1 349 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом.
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Стоит отметить, что госпитализаций стало немного меньше, а вот летальных исходов – наоборот. Да, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 467 больных. Зато выздоровели – 22 878 человек.
Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве.
Сколько сделать тестов
В общей сложности за сутки удалось протестировать 70 934 человека, в том числе методом ПЦР (30 560), методом ИФА (6 804), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 (33 570).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 510 610 человек;
- выздоровело – 3 082 619 человек;
- летальных исходов – 88 986;
Всего провели 16 119 721 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 270;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 397;
- Днепропетровская область – 183;
- Донецкая область – 689;
- Житомирская область – 129;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 503;
- Ивано-Франковская область – 84;
- Киевская область – 575;
- Кировоградская область – 151;
- Луганская область – 187;
- Львовская область – 350;
- Николаевская область – 347;
- Одесская область – 368;
- Полтавская область – 716;
- Ровненская область – 372;
- Сумская область – 151;
- Тернопольская область – 142;
- Харьковская область – 292;
- Херсонская область – 33;
- Хмельницкая область – 253;
- Черкасская область – 624;
- Черновицкая область – 135;
- Черниговская область – 175.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канал