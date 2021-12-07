Больных COVID-19 стало вдвое больше за сутки: неутешительная статистика

В Украине за последние сутки, 6 декабря, заболели коронавирусом 8 655 человек. Это почти вдвое больше, чем вчера.

Среди больных – 716 детей и 200 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали – 1 349 пациентов с подозрением на COVID-19 или с недугом.

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Стоит отметить, что госпитализаций стало немного меньше, а вот летальных исходов – наоборот. Да, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 467 больных. Зато выздоровели – 22 878 человек.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве.

Сколько сделать тестов

В общей сложности за сутки удалось протестировать 70 934 человека, в том числе методом ПЦР (30 560), методом ИФА (6 804), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 (33 570).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 510 610 человек;

выздоровело – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

Всего провели 16 119 721 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровненская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канал