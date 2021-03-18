Одна из главных опасностей коронавируса состоит в том, что многие люди переносят его бессимптомно или очень легко, списывая симптомы на усталость или обычную простуду. Именно поэтому множество случаев COVID-19 остаются неучтенными и не попадают в официальную статистику, что значительно искажает реальную картину заболеваемости.

Как происходило исследования

В новом исследовании американские ученые решили сравнить количество бессимптомных случаев с официальной статистикой заболеваемости. Они проанализировали данные почти 62 тысяч американцев, которые подавали заявление на страхование жизни.

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Участники предоставили образцы крови и различные данные о своем здоровье. На момент подачи заявления все они сообщили о том, что у них не было коронавирусной инфекции. Однако лабораторное тестирование выявило антитела к SARS-Cov-2 у более чем 4 тысяч участников.

Это означает, что они перенесли инфекцию бессимптомно, или их симптомы были настолько легкими, что они их не заметили или списали на другие состояния.

Затем ученые сопоставили эту информацию с данными переписи населения 2019 года, чтобы оценить долю реального уровня заражения в различных штатах. Показатели очень сильно варьировались в разных частях страны. Самый высокий уровень заражения оказался в Нью-Йорке, который взял на себя первый удар эпидемии COVID-19 в США.

Больных вдвое больше

По оценкам ученых, по состоянию на конец сентября в США было не менее 15,9 миллиона случаев SARS-Cov-2, включая бессимптомные. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали о 7,2 миллиона инфицированных.

Реальное количество случаев заражения более чем в два раза превышает данные CDC, что свидетельствует о более широкое распространение пандемии,

– отметили ученые.