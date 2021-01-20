Большинство населения Украины уже не боится заразиться коронавирусом. Людей, которые волнуются из-за возможного собственного инфицирования COVID-19, насобиралось 39%. Однако 16% опрошенных уверены, что преодолели болезнь.

Главное из результатов опроса

Еще 2 месяца назад украинцы значительно больше боялись заразиться COVID-19, таких было 59%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг" в январе 2021 года.

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Боитесь ли вы за то, что лично заболеете коронавирусом:

Март 2020 года:

Волнуюсь – 58%. Не волнуюсь – 42%.

Ноябрь 2020 года:

Волнуюсь – 59%. Не волнуюсь – 41%.

Январь 2021 года:

Волнуюсь – 39%. Не волнуюсь – 59%.

Волнуетесь ли вы, что COVID-19 заболеют ваш родные:

Март 2020 года:

Волнуюсь -88%. Не волнуюсь – 11%.

Ноябрь 2020 года:

Волнуюсь – 87%. Не волнуюсь – 12%.

Январь 2021 года:

Волнуюсь – 78%. Не волнуюсь – 21%.



Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом / Инфографика "Рейтинга"

Сколько украинцев думают, что уже болели COVID-19

Также согласно результатам исследования, 16% украинцев считают, что они переболели коронавирусом. Еще 80% – уверены, что нет. Еще 4% – не могут определиться.

Сколько украинцев уже переболели / болеют COVID-19 / Инфографика "Рейтинга"

Обратите внимание! Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14 – 16 января 2021 года среди 1600 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,4%.