Больных становится больше, страх исчезает: все меньше украинцев боятся COVID-19 – опрос
Большинство населения Украины уже не боится заразиться коронавирусом. Людей, которые волнуются из-за возможного собственного инфицирования COVID-19, насобиралось 39%. Однако 16% опрошенных уверены, что преодолели болезнь.
Главное из результатов опроса
Еще 2 месяца назад украинцы значительно больше боялись заразиться COVID-19, таких было 59%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг" в январе 2021 года.
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Боитесь ли вы за то, что лично заболеете коронавирусом:
- Март 2020 года:
- Волнуюсь – 58%.
- Не волнуюсь – 42%.
- Ноябрь 2020 года:
- Волнуюсь – 59%.
- Не волнуюсь – 41%.
- Январь 2021 года:
- Волнуюсь – 39%.
- Не волнуюсь – 59%.
Волнуетесь ли вы, что COVID-19 заболеют ваш родные:
- Март 2020 года:
- Волнуюсь -88%.
- Не волнуюсь – 11%.
- Ноябрь 2020 года:
- Волнуюсь – 87%.
- Не волнуюсь – 12%.
- Январь 2021 года:
- Волнуюсь – 78%.
- Не волнуюсь – 21%.
Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом / Инфографика "Рейтинга"
Сколько украинцев думают, что уже болели COVID-19
Также согласно результатам исследования, 16% украинцев считают, что они переболели коронавирусом. Еще 80% – уверены, что нет. Еще 4% – не могут определиться.
Сколько украинцев уже переболели / болеют COVID-19 / Инфографика "Рейтинга"
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 20 января в Украине обнаружили 1 миллион 178 тысяч 38 случаев коронавируса. Из них 21 258 – летальные. Выздоровели более 900 тысяч больных. За последние сутки зафиксировали 4 383 новых случая.
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