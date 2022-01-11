Медработники, инфицированные COVID-19, могут оставаться на работе

Соответствующее решение оставить их на работе приняли органы здравоохранения Соединенных Штатов. Причина – довольно неутешительная.

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Там объяснили, что такой шаг – вынужденная реакция на серьезную нехватку персонала в больницах. Многие больницы не только переполнены больными, но и очень ограничены из-за большого количества работников, заболевших COVID-19.

Кроме этого, увеличилось и количество случаев инфицирования, которые вызвал штамм Омикрон.

Напомним! В декабре 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что медработники, у которых нет симптомов, могут вернуться на работу через 7 дней с негативным тестом, но время изоляции может быть сокращено, если возникнет нехватка персонала.

Где врачи останутся работать

Поэтому, органы здравоохранения Калифорнии объявили, что работники больниц, у которых тесты на недуг оказались положительными, но у них нет симптомов, могут продолжать работать.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, если у них нет симптомов.

Омикрон сказывается

Штамм Омикрон известен тем, что значительно быстрее распространяется и заразнее, чем предыдущие варианты болезни. Он привел к тому, что число новых случаев COVID-19 выросло в среднем до более 700 тысяч в день в США. Это больше, чем прошлогодний рекорд.

Так, количество госпитализаций в стране достигло максимума – 132 646 человек, также превысив рекорд с января 2021 года.

Омикрон: что нужно знать

Новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

В ВОЗ штамм признали вызывающим беспокойство, в частности, из-за стремительного распространения в мире. В то же время успокоили, что этот вариант коронавируса вызывает более легкую форму болезни, чем, к примеру, Дельта.

Имеющиеся вакцины не слишком эффективны против этого штамма. Так, две дозы вакцины от Pfizer обеспечили только 33% защиты.

ВОЗ заявила, что штамм вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Эти симптомы легко спутать с обычным ОРВИ.

К слову, в Украине тоже подтвердили циркуляцию штамма.

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