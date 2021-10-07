Видео изнутри медучреждения выложили в местном телеграм-канале. На кадрах видно, как в коридоре возле палат стоит каталка с телом умершего пациента.
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В реанимации нет мест
Сообщают, что инфекционная больница заполнена пациентами, а в палатах на первом этаже заняты почти все места. Там лечатся самые тяжелые больные – их приравнивают к реанимационным, поскольку в реанимации для всех мест у нас не хватает.
Палаты у нас смешанные. У нас нет мужских и женских из-за нехватки мест,
– рассказала врач.
Большинство из больных подключены к кислородным концентраторам и аппаратам ИВЛ.
В Мелитополе больница забита полностью: смотрите видео
Мелитополе значительно усилили карантин
- Из-за обострения эпидемиологической ситуации Запорожская область попала в оранжевую карантинную зону.
- С 7 октября проезд в транспорте в городе четко ограничен по времени – автобусы выходят на маршруты только с 6 до 9 утра и с 16 до 19 часов вечера.
- В транспорт пускают только со справкой о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение – разве для несовершеннолетних учеников и студентов.
- Также запретили работу всех детских развлекательных заведений, отменили все массовые мероприятия. Кафе и рестораны будут работать только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.