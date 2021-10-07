Больным не хватает мест, тела лежат в коридоре: жуткое видео с COVID-больницы в Мелитополе

Ситуация с коронавирусом в Запорожской области ухудшается. В Мелитополе уже усиливают карантин, а в отделениях больниц почти не осталось мест для новых больных.

Видео изнутри медучреждения выложили в местном телеграм-канале. На кадрах видно, как в коридоре возле палат стоит каталка с телом умершего пациента.

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В реанимации нет мест

Сообщают, что инфекционная больница заполнена пациентами, а в палатах на первом этаже заняты почти все места. Там лечатся самые тяжелые больные – их приравнивают к реанимационным, поскольку в реанимации для всех мест у нас не хватает.

Палаты у нас смешанные. У нас нет мужских и женских из-за нехватки мест,

– рассказала врач.

Большинство из больных подключены к кислородным концентраторам и аппаратам ИВЛ.

. По состоянию на 7 октября в инфекционном госпитале в Мелитополе находится 280 пациентов. За сутки в городе коронавирус подтвердили у 742 жителей.

В Мелитополе больница забита полностью: смотрите видео

Мелитополе значительно усилили карантин