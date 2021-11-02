Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

Так, за минувшие сутки прививку от коронавируса получили 273 307 человек. Для большинства это была первая доза препарата, 207 877 человек сделали первую прививку. Между тем завершили иммунизацию вчера 65 430 человек – они получили вторую дозу вакцины.

Актуально Рост заболеваемости: в Украине свыше 19 тысяч инфицированных, смертность высокая

Прививки проводили:

1 046 мобильных бригад по иммунизации,

3 119 пунктов прививки,

411 центров вакцинации населения.

Общая статистика вакцинации

С начала вакцинальной кампании иммунизировали 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

В целом проведено 17 968 898 прививок.

Какие вакцины использовали для прививок:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 134 051,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 356 359,

AstraZeneca – 1 353 333,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

93,5% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные,

– подчеркнули в Минздраве.

Справка! Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.