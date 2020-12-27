Больше 6 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки: актуальная статистика в областях
По состоянию на 27 декабря в течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 113 человек, из них 277 детей и 153 медработника. В госпитализации нуждались около 2 тысяч человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь.
Суточная статистика
От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 72 пациента. В то же время выздоровели – 6 621 житель Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Статистика распространения заболевания COVID-19 в Украине
- С начала распространения COVID-19 в Украине заболели – 1 025 989 украинцев.
- По состоянию на 27 декабря выздоровели 658 538 больных.
- Умерли во время течения коронавирусного заболевания 17 774 пациента.
Количество больных в регионах:
- г. Киев – 107 204;
- Винницкая область – 21 960;
- Волынская область – 32 429;
- Днепропетровская область – 56 893;
- Донецкая область – 34 929;
- Житомирская область – 38 494;
- Закарпатская область – 27 828;
- Запорожская область – 51 703;
- Ивано-Франковская область – 42 828;
- Киевская область – 57 331;
- Кировоградская область – 8 225;
- Луганская область – 9 982;
- Львовская область – 59 798;
- Николаевская область – 29 531;
- Одесская область – 68 962;
- Полтавская область – 34 600;
- Ровненская область – 40 295;
- Сумская область – 40 047;
- Тернопольская область – 33 452;
- Харьковская область – 67 868;
- Херсонская область – 17 067;
- Хмельницкая область – 38 378;
- Черкасская область – 37 617;
- Черновицкая область – 39 422;
- Черниговская область – 29 146.
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