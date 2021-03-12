На сегодня в мире близнецов рождается больше, чем когда-либо прежде. С 1980 годов количество близнецов увеличилось на треть – с 9 до 12 на 1000 случаев. То есть ежегодно в мире рождается около 1,6 миллиона близнецов.

Каждый 42 родившийся ребенок – близнец

Об этом свидетельствуют результаты первого глобального обзора. Исследователи проанализировали количество близнецов в 2010 – 2015 годах в 165 странах и сравнили их с показателями за 1980 – 1985 годы.

К теме Выяснили, кто умнее: первенцы или следующие дети

Наибольший рост обнаружили в Северной Америке (на 71%), Европе (на 60%) и Азии (на 32%). Только в 7 странах исследователи обнаружили снижение более чем на 10%.

В Украине в промежутке между 2010 и 2015 годами было от 9 до 12 родов близнецов на 1000 родов. Но данных об изменениях с 1980-х годов у ученых нет.

Почему близнецы рождаются чаще

Рост рождаемости близнецов происходит благодаря увеличению количества дизиготных детей в то же время количество монозиготных почти не изменилось и остается стабильным на уровне примерно 4 на 1000 родов во всем мире.

Основной причиной увеличения количества близнецов исследователи считают рост случаев искусственного оплодотворения.

Речь не только об ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), в частности этому способствуют стимуляция яичников и искусственное оплодотворение.

Еще одной важной причиной является отсрочка отцовства – шансы иметь близнецов возрастают с возрастом и достигают пика в возрасте от 35 до 39 лет.

Относительное и абсолютное количество близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины XX века.

Почему это нужно контролировать

Это важно отслеживать, поскольку роды близнецов связаны с более высоким уровнем смертности младенцев и детей, и с большим количеством осложнений для матерей и детей во время беременности, а также во время и после родов.

Исследователи планируют обновить свои результаты с данными за начало 2020-х годов, чтобы увидеть, действительно ли показатели рождаемости близнецов достигли пика и начали снижаться в странах с высоким уровнем доходов, и каким будет эффект более распространение искусственного оплодотворения в странах с низким и средним уровнем доходов.