Новые случаи в Украине
В госпитализации нуждались 597 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 26 человек.
Ранее Тенденция: в Украине заболели COVID-19 вдвое больше, чем выздоровели
В то же время удалось побороть недуг 882 людям. Больше всего больных зарегистрировали в столице Украины.
За сутки протестовали на коронавирус почти 50 тысяч человек, в том числе:
- методом ПЦР – 23 478 человек,
- методом ИФА – 6 454 человека,
- экспресс-тестами – 19 010 человек.
- Всего провели 11 773 325 тестирований на этот недуг.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 222 случая;
- Винницкая область – 33 случая;
- Волынская область – 22 случая;
- Днепропетровская область – 68 случаев;
- Донецкая область – 108 случаев;
- Житомирская область – 48 случаев;
- Закарпатская область – 20 случаев;
- Запорожская область – 97 случаев;
- Ивано-Франковская область – 61 случай;
- Киевская область – 71 случай;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 70 случаев;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 109 случаев;
- Полтавская область – 56 случаев;
- Ровненская область – 29 случаев;
- Сумская область – 46 случаев;
- Тернопольская область – 56 случаев;
- Харьковская область – 86 случаев;
- Херсонская область – 75 случаев;
- Хмельницкая область – 68 случаев;
- Черкасская область – 34 случая;
- Черновицкая область – 79 случаев;
- Черниговская область – 48 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала