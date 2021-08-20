Новые случаи в Украине

В госпитализации нуждались 597 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 26 человек.

Ранее Тенденция: в Украине заболели COVID-19 вдвое больше, чем выздоровели

В то же время удалось побороть недуг 882 людям. Больше всего больных зарегистрировали в столице Украины.

За сутки протестовали на коронавирус почти 50 тысяч человек, в том числе:

методом ПЦР – 23 478 человек,

методом ИФА – 6 454 человека,

экспресс-тестами – 19 010 человек.

Всего провели 11 773 325 тестирований на этот недуг.

Общая статистика



За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 271 826 человек. По состоянию на 19 августа выздоровели 2 200 000 из них. От осложнений болезни, К сожалению, умерли 53 394 пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 222 случая;

Винницкая область – 33 случая;

Волынская область – 22 случая;

Днепропетровская область – 68 случаев;

Донецкая область – 108 случаев;

Житомирская область – 48 случаев;

Закарпатская область – 20 случаев;

Запорожская область – 97 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 71 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 70 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 109 случаев;

Полтавская область – 56 случаев;

Ровненская область – 29 случаев;

Сумская область – 46 случаев;

Тернопольская область – 56 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 68 случаев;

Черкасская область – 34 случая;

Черновицкая область – 79 случаев;

Черниговская область – 48 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.