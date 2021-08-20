Новые случаи в Украине

В госпитализации нуждались 597 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 26 человек.

Ранее Тенденция: в Украине заболели COVID-19 вдвое больше, чем выздоровели

В то же время удалось побороть недуг 882 людям. Больше всего больных зарегистрировали в столице Украины.

За сутки протестовали на коронавирус почти 50 тысяч человек, в том числе:

  • методом ПЦР – 23 478 человек,
  • методом ИФА – 6 454 человека,
  • экспресс-тестами – 19 010 человек.
  • Всего провели 11 773 325 тестирований на этот недуг.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 222 случая;
  • Винницкая область – 33 случая;
  • Волынская область – 22 случая;
  • Днепропетровская область – 68 случаев;
  • Донецкая область – 108 случаев;
  • Житомирская область – 48 случаев;
  • Закарпатская область – 20 случаев;
  • Запорожская область – 97 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 61 случай;
  • Киевская область – 71 случай;
  • Кировоградская область – 10 случаев;
  • Луганская область – 67 случаев;
  • Львовская область – 70 случаев;
  • Николаевская область – 17 случаев;
  • Одесская область – 109 случаев;
  • Полтавская область – 56 случаев;
  • Ровненская область – 29 случаев;
  • Сумская область – 46 случаев;
  • Тернопольская область – 56 случаев;
  • Харьковская область – 86 случаев;
  • Херсонская область – 75 случаев;
  • Хмельницкая область – 68 случаев;
  • Черкасская область – 34 случая;
  • Черновицкая область – 79 случаев;
  • Черниговская область – 48 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала