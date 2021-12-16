Об этом свидетельствует обширное международное исследование ученых Гетеборгского университета. Им удалось связать риск сердечного приступа и инсульта с высоким уровнем стресса.

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Что известно об исследовании

В нем привлекли 118 706 человек.

Участники были из 21 страны: 5 из которых были с низким уровнем дохода, 12 – со средним уровнем дохода, 4 с высокими доходами.

Участники, как мужчины, так и женщины, были в возрасте 35 – 70 лет. Средний показатель на момент начала исследования составил 50 лет.

За ними наблюдали 10 лет.

Сначала им задавали вопрос о стрессе, который они испытывали за последний год. Под "стрессом" понимали чувство нервозности, раздражительности или тревоги из-за проблем на работе или дома, финансовых трудностей или переживания тяжелых событий и сложных периодов в жизни (например, развод, безработица, потеря или серьезная болезнь члена семьи).

Стресс оценивался по шкале от 0 (нет стресса) до 3 (сильный стресс).

Больше инфарктов и инсультов

Установили, что 7,3% участников испытали сильный стресс;

18,4% – умеренный;

29,4% – низкий стресс;

а 44% – вообще не стрессовали.

Интересно! Те, кто находился в сильном стрессе, были несколько моложе. У большинства из них есть проявления ожирения, а также они имели пагубную привычку – курение.

За все время исследования ученые зафиксировали 5 934 сердечно-сосудистых заболевания, такие как инфаркт, миокард, инсульт или сердечная недостаточность. Кроме того, у участников с высоким уровнем стресса риск сердечного приступа увеличился на 24%, тогда как инсульта – на 30%.

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"Совершенно неизвестно, что вызывает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые находятся в сильном стрессе. Но на много разных процессов в организме, такие как атеросклероз и свертываемость крови, может повлиять стресс", – говорят авторы.

И подчеркивают: "Если мы хотим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру, мы должны рассматривать стресс как еще один фактор риска, который можно модифицировать".