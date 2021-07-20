Больше никакой крови: создали безболезненный тест для определения уровня сахара у диабетиков

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков. Он должен облегчить диабетикам проверку уровня сахара в крови.

Тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне. Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара.

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Как работает новый тест

Так, полоску просто необходимо положить на язык и подождать несколько минут. Затем результаты можно посмотреть в приложении для смартфона.

В полоске, по сути, есть биосенсоры, которые оценивают биологические или химические реакции. Тест содержит фермент под названием глюкозооксидаза.

При попадании на язык глюкозооксидаза реагирует с глюкозой в слюне с образованием перекиси водорода. Затем перекись разлагается на ионы водорода, которые генерируют электрический сигнал, который можно уловить.

Этот тест действительно открывает перспективу безболезненного, недорогого тестирования на глюкозу и, надеемся, гораздо лучших результатов для больных диабетом,

– заверили исследователи.

Ученые уже работают над тестом на COVID-19 с использованием той же технологии. А также над тестированием на аллергены, гормоны и рак.

Массовое изготовление таких тестов начнется уже в 2021 году, а первые устройства должны быть доступны до 2023 года. Впоследствии отдельные тест-полоски можно будет приобрести оптом в аптеках почти за бесценок.

Как работает новый тест на обнаружение уровня глюкозы: смотрите видео University of Newcastle, Australia