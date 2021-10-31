Так, в красной зоне карантина находятся 15 областей Украины. Еще 8 – в оранжевой.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Какие области Украины находятся в красной зоне

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

Между тем в 8 регионах Украины уровень госпитализаций превышает 100%.



Ситуация с коронавирусом в Украине / Графика Минздрава

Какие области находятся в оранжевой зоне

Сейчас в оранжевой карантинной зоне находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также город Киев.

Тем временем в желтой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Заметим, что за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли.