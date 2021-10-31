Больше половины областей Украины оказались в красной зоне

31 октября 2021 , 13:06
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 31 октября в более чем половине областей Украины – красная зона карантина. А вот в желтой зоне остались только 2 региона.

Так, в красной зоне карантина находятся 15 областей Украины. Еще 8 – в оранжевой.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Какие области Украины находятся в красной зоне

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.
Между тем в 8 регионах Украины уровень госпитализаций превышает 100%.


Ситуация с коронавирусом в Украине / Графика Минздрава

Какие области находятся в оранжевой зоне

Сейчас в оранжевой карантинной зоне находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также город Киев.

Тем временем в желтой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Заметим, что за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли.

Автор: Анастасія Кушпіт