Больше половины областей Украины оказались в красной зоне
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на 31 октября в более чем половине областей Украины – красная зона карантина. А вот в желтой зоне остались только 2 региона.
Так, в красной зоне карантина находятся 15 областей Украины. Еще 8 – в оранжевой.
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Какие области Украины находятся в красной зоне
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
Ситуация с коронавирусом в Украине / Графика Минздрава
Какие области находятся в оранжевой зоне
Сейчас в оранжевой карантинной зоне находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а также город Киев.
Тем временем в желтой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Заметим, что за прошедшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировали 17 430 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы с осложнениями попали 5 663 человека. Еще 336 пациентов умерли.