Больше публичности: Минздрав призвал людей сообщать о прививках от COVID-19 в соцсетях

В Министерстве здравоохранения придумали еще один способ агитировать людей вакцинироваться. На этот раз украинцев попросили добавлять специальную рамку к своим фотографиям в соцсетях.

В Минздраве объяснили, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, нужен иммунитет к коронавирусу.

Важно За сутки против коронавируса вакцинировали более 60 тысяч украинцев

Также в министерстве похвастались темпами вакцинации, напомнив, что в Украине сделали более 2 миллионов прививок от COVID-19.

Если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "я вакцинируюсь" к фотографии в профиле в фейсбуке,

– говорится в сообщении.

В Минздраве расписали шаги, как именно нужно сообщать о вакцинации.

Как это сделать

Перейдите на страницу www.facebook.com/profilepicframes . Слева в строке поиска найдите рамку, введя ее название "я вакцинируюсь" или имя автора: Минздрав. Выберите нужную рамку из списка результатов. Нажмите "установить как аватар".

Реакция соцсетей

"А зачем такие дешевые трюки, еще и через год спустя, когда в них еще был смысл? Антивакцинаторов вы все равно уже не убедите, а кто решил вакцинироваться – сделает это и без рамки".

"Сейчас с такими темпами вакцинации и с такой ее организацию эти рамочки смахивают на какое-то издевательство".

"А можно просто сделать доступное вакцинирование...ну просто я пришла к семейному врачу и он отправил меня вакцинироваться... На черта мне ваша рамочка?".

Сейчас в Украине вакцинируют медиков, военных и людей пожилого возраста. В то же время все остальные граждане могут записаться в лист ожидания в приложении "Дия", или прийти в центры вакцинации

Добавим, что в Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок против коронавируса. Всего вакцинировали 1 700 711 человек. В то же время полностью иммунизированы, то есть те, кто получил 2 дозы, – 355 790 человек.