Больше всего в Европе: в Великобритании умерло более 100 тысяч больных COVID-19
Великобритания стала первой европейской страной, где количество больных коронавирусом превысило 100 000.
Источник: Aljazeera
Всего за неделю, в период с 8 по 15 января, в Великобритании зарегистрировали 7 776 смертей в результате коронавируса.
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Сейчас официальное количество умерших пациентов с COVID-19 в стране достигло 103 602. Это больше, чем количество погибших среди гражданского населения во Второй мировой войне.
Великобритания является всего пятой страной в мире с таким уровнем летальности. Перед ней США, Бразилия, Индия и Мексика.
Но уровень смертности от болезни на 1 миллион человек в Великобритании выше, чем в любой другой стране.
Мне глубоко жаль каждую потерянную жизнь, и, конечно, как премьер-министр я несу полную ответственность за все, что сделало правительство,
– сказал премьер-министр страны Борис Джонсон.
Он добавил, что правительство сделало все, что могло и продолжает делать все возможное, чтобы "минимизировать человеческие потери и страдания".
Коронавирус в Великобритании: что известно
- По состоянию на 26 января в стране зафиксировано 3 689 746 больных коронавирусом. 20 089 из них обнаружили только за минувшие сутки.
- Со вчерашнего дня в результате коронавируса в Британии умер еще 1 631 человек, в результате чего общее число умерших пациентов в стране возросло до 103 602.
- С начала пандемии выздоровели 1 648 218 инфицированных. Но 1 941 366 еще продолжают свое лечение.
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