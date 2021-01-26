Великобритания стала первой европейской страной, где количество больных коронавирусом превысило 100 000.

Источник: Aljazeera

Всего за неделю, в период с 8 по 15 января, в Великобритании зарегистрировали 7 776 смертей в результате коронавируса.

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Сейчас официальное количество умерших пациентов с COVID-19 в стране достигло 103 602. Это больше, чем количество погибших среди гражданского населения во Второй мировой войне.

Великобритания является всего пятой страной в мире с таким уровнем летальности. Перед ней США, Бразилия, Индия и Мексика.

Но уровень смертности от болезни на 1 миллион человек в Великобритании выше, чем в любой другой стране.

Мне глубоко жаль каждую потерянную жизнь, и, конечно, как премьер-министр я несу полную ответственность за все, что сделало правительство,

– сказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Он добавил, что правительство сделало все, что могло и продолжает делать все возможное, чтобы "минимизировать человеческие потери и страдания".

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