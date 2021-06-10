Но стоит заметить, что все эти люди умерли не в течение вчерашнего дня. В стране пересмотрели предыдущие показатели, учитывая больных, находящихся дома или в частных больницах.

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Известно, что этот отчет готовили в течение 15 – 20 дней. В целом с начала пандемии в Индии зарегистрировали 359 676 умерших вследствие COVID-19.

Кроме этого, в стране выявили еще 94 052 новых случая заражения коронавирусом. В результате общее количество инфицированных в стране возросло до 29 183 121. В то же время 27 655 493 пациентов уже выздоровели.

Ситуация с коронавируса в Индии: что известно

По мнению представителя ВОЗ, главной причиной распространения инфекции является несоблюдение гражданами карантина, в частности недавние массовые гуляния.

Но некоторые эксперты считают, что причиной распространения возгорания стал штамм В.1.617. Он распространяется по стране настолько быстро, что ВОЗ признала его международной угрозой.

Кроме этого, у жителей Индии, которые выздоровели от COVID-19, часто диагностируют мукормикоз – "черный грибок". Чтобы спасти пациентов в особо тяжелом состоянии, врачам приходится удалять им глаза, нос и даже челюсть и конечности.

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