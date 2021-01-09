Больше всего от начала пандемии: в США зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19
В США обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом за предыдущие сутки, 8 января. Кроме того, средние показатели инфицирования, госпитализаций и смертей в стране за последнюю неделю тоже высоки.
Всего в США уже подтвердили более 21,8 миллиона инфицирований коронавирусом и зафиксировали почти 369 тысяч летальных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19. Об этом пишет "Немецкая волна".
Ранее Летальность возросла: в декабре в США от коронавируса умирали каждые 33 секунды
9 января стало известно о рекордных 310 тысячах новых заражений COVID-19 за последние сутки. Сейчас 131,8 тысячи человек находятся в больницах с диагнозом COVID-19.
Кроме того, в течение последних суток было зафиксировано 3 777 новых летальных случаев, вызванных осложнениями COVID-19.
Также США занимают первое место по количеству зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом и смертей из-за осложнений, которые он вызвал.
Показатели инфицирования, госпитализации и летальных случаев, которые фиксируют за последнюю неделю, вызывают беспокойство. Они рекордно высоки. К примеру, 8 января в США впервые подтвердили более 4 тысяч смертей в сутки.
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