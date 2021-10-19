Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. По ее словам, больше всего коронавирус распространяют люди, которые имеют легкое течение болезни.

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"В эпидемиологическом процессе это опаснее чем тяжелые больные, которые являются страшной бедой для клиницистов, потому что там есть потери человеческих жизней. Однако для эпидемического процесса очень опасны как раз легкие пациенты, которые распространяют возбудитель, потому что они ходят среди людей", – пояснила Виноград.

Как нужно бороться с распространением болезни

Эпидемиолог подчеркнула, что думать только о вакцинации – ошибка. Необходимо применять комплексный подход противоэпидемиологических мероприятий, где первым и главным являются ограничительные меры и недопущение инфицирования.

Очень важным направлением является работа непосредственно в очагах заражения. Оттуда болезнь не должна распространяться. Только таким образом (плюс вакцинация, которую проведут должным образом), будет возможность приостановить распространение. Это требует большой ответственности от людей и государства. Наталья Виноград эпидемиолог и эксперт ВОЗ

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