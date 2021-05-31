Соавтор исследования и гинеколог Фиона Райд рассказала, что существуют женщины, которые не понимают, что есть влагалище, уретра и анус. Они думают, что уретра и влагалище – это одно и то же.

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Участникам и участницам исследования выслали схематический рисунок, на котором нужно было идентифицировать составляющие вульвы. Полностью задачу выполнили лишь 9% респондентов.

Результаты опроса

Проще всего респонденты находили анус и влагалище.

Половые губы нашли 49% опрошенных.

С уретрой и клитором была полная неразбериха.

Более трети опрошенных неправильно отметили клитор на рисунке.

Это не так уж и странно. Я думаю, мы гораздо лучше знакомы со схемами женской репродуктивной системы: матка, маточные трубы и яичники, чем с рисунками внешних гениталий с правильной маркировкой,

– рассказала автор книги "Вагина. Переобучение".

Женщины разбирались в своей анатомии не намного лучше мужчин. Они чаще правильно идентифицировали влагалище и анус, но на этом обычно знания заканчивались. Лучше других с задачей справились белые и образованные люди.