Большинство исследований рака могут быть некачественными: почему это очень плохо

Восемь лет ученые пытались воспроизвести результаты ключевых исследований биологии рака. Большинство из них не смогли воспроизвести, это может иметь очень плохие последствия.

Проверка исследований рака

Исследователи из "Проекта воспроизводимости: биология рака" планировали повторить 193 эксперимента из 53 ведущих статей о раке, опубликованных с 2010 по 2012 год. В результате удалось воссоздать всего четверть из них.

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Ученые не смогли провести большинство экспериментов, потому что невозможно собрать достаточно информации о методах, которые использовались, или получить материалы, необходимые для воспроизведения. В дополнение, в 50 экспериментах, которые удалось воспроизвести, результат оказался в среднем на 85% хуже, чем в начальных экспериментах.

С помощью пяти критериев ученые измерили, было ли воспроизведение эксперимента успешным, имели ли оба эксперимента – первоначальный и повторный – одинаковые позитивные или негативные результаты. И насколько эти результаты были статистически значимыми.

Какие могут быть последствия

Все это вызывает беспокойство у исследователей: потому что эксперименты, которые невозможно воспроизвести, используются для запуска клинических испытаний и разработки лекарств. Это может означать, что пациенты без какой-либо необходимости подвергаются воздействию опасных и неработающих препаратов. А значительная неэффективность доклинических исследований может помешать разработке лекарств в дальнейшем.

Впрочем, ученые предостерегают от чрезмерной драматизации результатов исследования.

Невозможность воспроизведения исследования не всегда означает, что оно было неправильным, его успешное воспроизведение не всегда означает, что полученные результаты были правильными. Ученые должны оценить, являются ли методы исследования беспристрастными,

– отметили ученые.

Ранее ученые определили, что гепатит B (HBV) способен вызывать первичный рак печени. При этом вирус начинает встраиваться в ДНК клеток печени за много лет до выявления онкологического заболевания – в некоторых случаях процесс занимает больше двух десятилетий.