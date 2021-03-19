Два исследования опубликованные в виде препринтов показывают, что далеко не все инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2 люди заразны.

Как происходило исследование

Ученые Колорадского университета изучили данные примерно 72 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Брались пробы слюны у студентов и преподавателей в рамках регулярного университетского скрининга.

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Анализы брали у людей без видимых симптомов. Коронавирус был обнаружен в 1,4 тысячи образцов слюны. Ученые провели определение вирусной нагрузки (количества вирусных частиц) в этих образцах. Свои результаты они сравнили с полученными ранее данными о вирусной нагрузке у людей с ярко выраженными симптомами COVID-19.

Наличие симптомов – не означает заразность

Оказалось, что отличить результаты анализов людей с симптомами и без симптомов невозможно: вирусная нагрузка у них примерно одинаковая. То есть наличие у человека симптомов необязательно свидетельствует о способности человека выделять коронавирус.

Еще одной интересной находкой стало то, что всего 2% всех инфицированных людей оказались носителями 90% всех подсчитанных вирусных частиц. "Студент-рекордсмен" был носителем 5% всех обнаруженных в исследовании частиц коронавируса.

Примерно у половины людей с положительными тестами на COVID-19 вирусная нагрузка была очень низкой. Ученые предполагают, что те выделяли не живой вирус, а просто его РНК, оставшийся в организме. То есть они были не заразны.

Какой риск заболеть, если жить вместе с инфицированным

Во втором исследовании изучили риск заражения студентов, живущих в одной комнате. Для этого они использовали те же данные. Положительный тест на коронавирус был у 1058 студентов, проживающих в общежитии. Они составляли 16,5% всех жителей общежитий университета.

У тех студентов, которые живут в отдельных комнатах риск заражения коронавирусом был в два раза ниже, чем у других. Однако, как видно, это связано не только с преимуществами изолированного проживания. Ранее исследования показывали, что у тех, кто живет в отдельной комнате, в целом меньше социальных контактов.

Только 20% инфицированных коронавирусом студентов заразили своих соседей COVID-19. Это были студенты с высоким вирусной нагрузкой, ученые называют их суперносителями.