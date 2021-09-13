Большинство людей не нуждается в третьей прививке от COVID-19: свежие данные ученых FDA

Несколько стран мира начали вакцинацию населения третьей дозой вакцины против коронавируса. Впрочем, никакие данные до сих пор не подтверждают, что в этом есть необходимость.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Часть из них представляет американскую администрацию по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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Среди 18 авторов есть Филипп Краузе и Марион Грубер. Ранее они объявили, что покидают FDA. Частично причина заключается в том, что они не согласны со стремлением администрации президента США Джо Байдена применять бустерную дозу вакцины до того, как свои выводы по этому поводу предоставят ученые.

Эксперты говорят, что бустерные дозы могут быть полезными для некоторых людей со слабой иммунной системой, но они все еще не нужны для населения в целом, поскольку миллиарды людей остаются непривитыми во всем мире.

Ограниченный запас этих вакцин спасет больше жизней, если они станут доступными для людей, которые имеют значительный риск серьезных заболеваний и еще не получили ни одной вакцины,

– отметили ученые.

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Что такое бустерная доза вакцины? Это третья прививка препаратом против коронавируса, которую проводят минимум через 5 – 6 месяцев после завершения иммунизации, то есть второй дозы вакцины. Снижение эффективности вакцин и необходимость третьей дозы объясняют появлением мутировавших версий коронавируса, особенно повлиял на эффективность препаратов штамм Дельта.

Поэтому об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:

в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждых два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки;

объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждых два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки; вакцина от Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность;

эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность; бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта более чем 2,5 раза.

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