Почти каждую смерть от коронавируса сейчас можно предотвратить. Самым эффективным выходом из ситуации является вакцинация.

Актуально 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

Журналисты The Associated Press проанализировали данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май. Они сообщили, что из более 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 были всего 1200 вакцинированных американцев. Это примерно 0,1% из общего количества госпитализированных людей.

В течение мая 2021 года в результате коронавируса в США умерли более 18 тысяч человек. Лишь 150 из них имели прививки против COVID-19 (примерно 0,8%).

К слову, в начале июня бывший советник администрации Байдена по вопросам COVID-19 Энди Славитт предположил, что от 98% до 99% американцев, которые умирают от COVID-19, не вакцинированы.

А директор CDC Рошель Валенски заявила, что прививки настолько эффективны, что "почти каждую смерть, особенно среди взрослых, из-за COVID-19 сейчас вполне можно предотвратить".

Темпы COVID-вакцинации в США

Данные: Минфин

Сейчас в США одобрили такие вакцины против COVID-19: одноразовая Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech,

Первую дозу вакцины сделали не менее 177 948 892 американцам (53,45%),

Полностью вакцинировали в стране 150 787 303 граждан (45,30%),

Всего в США провели 319 872 053 прививки.

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