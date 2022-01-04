Средства против похмелья не действуют

К такому выводу пришли ученые из Национального центра наркологии при Королевском колледже Лондона. Во время исследования они изучили 21 научную работу, где рассматривалось действие популярных средств, которые используют в клиниках для снятия абстинентного синдрома.

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Всего в этих исследованиях принимали участие 386 волонтеров. Исследовались, в том числе: красный женьшень, экстракт гвоздики, корейская груша, экстракт говении сладкой, а также L-цистеин. Действие обезболивающих, например, парацетамола или аспирина в этих исследованиях не изучалось.

Что имеет хоть какой-то эффект

Признаки потенциальной пользы в борьбе с симптомами похмелья показали лишь семь веществ. Наибольший и сильнейший эффект наблюдался у экстракта гвоздики.

У добровольцев, которые принимали таблетки с экстрактом гвоздики во время употребления алкоголя, симптомы похмелья уменьшились в среднем на 19% по сравнению с 43% у тех, кто принимал плацебо. Но в исследовании этого вещества участвовали только 16 участников.

Недостатки исследования

Среди других ограничений команда ученых отметила, что в восьми исследованиях участвовали только участники мужского пола, в то время, как ни одно не привлекало пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Также неясно, будут ли результаты исследований в одной стране применимы в других странах.