Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев нуждаются в вакцинации против коронавируса до Дня Независимости.

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Ко Дню независимости большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей относительно важности вакцинации,

– отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что вакцинация – это единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в целом эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется шестую неделю подряд. По его словам, сейчас шесть областей остаются в "красной" зоне.

Так, всего для больных COVID-19 выделено 77 тысяч коек. Обеспечены подачей кислорода – 68 264. Занято на сегодня 33 292 кровати.



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