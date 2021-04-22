Желающих вакцинироваться больше

Большинство украинцев считают эффективным способом защиты против COVID-19 вакцинацию. Если бы была возможность, вакцинироваться бесплатно готовы 63% опрошенных.

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Старшее поколение проявило большую готовность: 71% людей от 60 лет согласны бесплатно привиться от COVID-19.

Сколько украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса / инфографика ЮНИСЕФ

Считают ли украинцы коронавирус угрозой

Исследование свидетельствует, что 71% украинцев считают пандемию угрозой для себя и своей семьи, среди людей старшего поколения (60+ лет) этот показатель выше, 81%.

В то же время 12% не считают пандемию опасной для себя или своих близких.

Вакцинацию признают эффективным способом борьбы с болезнями

Также, исследование показало, что украинцы доверяют и рутинной вакцинации. С утверждением "важно, чтобы ребенок был вакцинирован, имел прививки" соглашаются 78% украинцев в целом и 84% граждан старше 60 лет.

Около 70% опрошенных считают вакцинацию эффективной, с точки зрения предотвращения опасных болезней и 63% – безопасной.

Среди тех, кто вызвался вакцинироваться:

6% очень сильно хотят получить прививку, сильно – 11%,

"не очень сильно" – 13%;

а 67% осознают необходимость, но проявляют сдержанную заинтересованность.

Обратите внимание! По данным Минздрава, по состоянию на 22 апреля в Украине прививку против коронавируса получили 491 877 человек, из них получили 1 дозу – 491 875 граждан, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины – 5 человек.