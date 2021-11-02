Так, 57% опрошенных заявили, что не боятся заразиться коронавирусом. Зато 41% выразили такие опасения.
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Зато за состояние здоровья своих близких и родных украинцы переживают значительно больше. Так, 77% респондентов волнуются за здоровье своих близких, а лишь 23% – нет.
Самые высокие показатели волнения по-прежнему фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те люди, кто уже вакцинировались против коронавируса, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет сделать прививку от COVID-19.
Важно понимать, что опрос проводился только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года, лояльность к вакцинации выросла. Относительно больше тех, кто не имеет желания делать прививки, среди молодых респондентов,
– говорится в исследовании.
По сравнению с весенними исследованиями, снизилось и количество сторонников "жесткого карантина". Введение локдауна поддержали 54% (в апреле было 65%), не поддержали – 44%. Последних больше среди жителей востока, населения среднего возраста, и тех, кто не боится заразиться.
Как проводился опрос
- Опрос проводился в период 21 – 23 октября среди 2 500 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса).
- Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). То есть телефонным интервью с использованием компьютера. Номера мобильных телефонов набирали случайным образом.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.