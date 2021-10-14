Перечень "оранжевых" регионов только растет. За сутки он пополнился Николаевской и Тернопольской областями.

К теме Красную зону могут расширить: к ее показателям близки еще 5 регионов

О каких регионах идет речь

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

Что предусматривает оранжевая зона

В оранжевой зоне карантина нет дополнительных ограничений. Однако она является сигналом, что регион приближается к красной.

Кроме того, местные власти могут вводить в оранжевой зоне дополнительные меры, если есть необходимость.

Привілеї для вакцинованих
Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала