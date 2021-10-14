Перечень "оранжевых" регионов только растет. За сутки он пополнился Николаевской и Тернопольской областями.
К теме Красную зону могут расширить: к ее показателям близки еще 5 регионов
О каких регионах идет речь
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Что предусматривает оранжевая зона
В оранжевой зоне карантина нет дополнительных ограничений. Однако она является сигналом, что регион приближается к красной.
Кроме того, местные власти могут вводить в оранжевой зоне дополнительные меры, если есть необходимость.
Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала