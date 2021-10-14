Большинство украинских областей приближаются к оранжевой зоне

Уже 17 областей Украины 14 октября соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. Другие регионы пока "желтые".

Перечень "оранжевых" регионов только растет. За сутки он пополнился Николаевской и Тернопольской областями.

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О каких регионах идет речь

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

Что предусматривает оранжевая зона

В оранжевой зоне карантина нет дополнительных ограничений. Однако она является сигналом, что регион приближается к красной.

Кроме того, местные власти могут вводить в оранжевой зоне дополнительные меры, если есть необходимость.

Сейчас в красной зоне находится только одна область Украины – Херсонская . Усиленный карантин в регионе начнет действовать с 15 октября.



Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала