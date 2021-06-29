Динамика вакцинации

В частности, 17 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса в течение последних суток. Большинство из них – второй дозой – 9 474, первую же дозу вакцины за сутки 28 июня получили 7 591 человек.

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В течение суток работали: 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки, 30 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 1 912 471 человек:

  • из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек,
  • получили 2 дозы – 589 362 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 501 831 прививка.

Какие вакцины использовали

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 556 578,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 510 288,
  • AstraZeneca – 358 028,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Главное о вакцинации в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Законтрактовано 34 миллиона доз вакцин:

  • 20 миллионов доз Pfizer,
  • 10 миллионов доз Novavax,
  • 2 миллиона доз AstraZeneca/Covishield,
  • 1,9 миллиона доз CoronaVac.

Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала