Большинство вакцин вчера использовали для второй прививки: динамика вакцинации в Украине

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 590 тысяч людей. При этом в целом сделали уже 2,5 миллиона прививок.

Динамика вакцинации

В частности, 17 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса в течение последних суток. Большинство из них – второй дозой – 9 474, первую же дозу вакцины за сутки 28 июня получили 7 591 человек.

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В течение суток работали: 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки, 30 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 1 912 471 человек:

из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек,

получили 2 дозы – 589 362 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 501 831 прививка.

Какие вакцины использовали

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 556 578,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 510 288,

AstraZeneca – 358 028,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Главное о вакцинации в Украине

По состоянию на 28 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Законтрактовано 34 миллиона доз вакцин:

20 миллионов доз Pfizer,

10 миллионов доз Novavax,

2 миллиона доз AstraZeneca/Covishield,

1,9 миллиона доз CoronaVac.

Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала