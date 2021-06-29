Большинство вакцин вчера использовали для второй прививки: динамика вакцинации в Украине
Источник:МОЗ
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 590 тысяч людей. При этом в целом сделали уже 2,5 миллиона прививок.
Динамика вакцинации
В частности, 17 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса в течение последних суток. Большинство из них – второй дозой – 9 474, первую же дозу вакцины за сутки 28 июня получили 7 591 человек.
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В течение суток работали: 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки, 30 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 1 912 471 человек:
- из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек,
- получили 2 дозы – 589 362 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 2 501 831 прививка.
Какие вакцины использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 556 578,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 510 288,
- AstraZeneca – 358 028,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Главное о вакцинации в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
До конца года Украина гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Законтрактовано 34 миллиона доз вакцин:
- 20 миллионов доз Pfizer,
- 10 миллионов доз Novavax,
- 2 миллиона доз AstraZeneca/Covishield,
- 1,9 миллиона доз CoronaVac.
Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала