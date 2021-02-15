Главное коварство коронавируса в том, что человек может быть заразным и активно распространять инфекцию, не подозревая об этом. Ученые из Университета Чикаго подтвердили опасения органов здравоохранения: бессимптомные носители активно участвуют в эпидемпроцессе.

Количество бессимптомных больных

В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже этот показатель скорректировали до 50%.

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Дальнейшие исследования показали, что количество инфицированных, у которых не развиваются симптомы, составляет от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи сначала считали бессимптомными, признаки заболевания все-таки появляются со временем. По данным недавнего большого обзора каждый третий заражен бессимптомным носителем.

Бессимптомные носители больше всего распространяют коронавирус

Ученые также пытаются найти ответ на вопрос, насколько опасны люди без симптомов COVID-19 для окружающих. В американских Центрах контроля профилактики заболеваний (CDC) считают, что бессимптомные носители ответственны примерно за 59% случаев заражения коронавирусом.

В новом исследовании ученые оценивали данные о заболеваемости в Нью-Йорке, который принял на себя первый удар пандемии в США, чтобы определить долю бессимптомных носителей и их роль в распространении инфекции.

Используя метод математического моделирования, специалисты проанализировали подтвержденные случаи COVID-19, а также данные серологических исследований во время весенней вспышки. Результаты показали, что на тот момент только один из семи больных имел симптомы заболевания. Минимум 50% случаев инфицирования произошли после контакта с бессимптомным носителем.

Крайне важно, чтобы все люди, которые даже не имеют симптомов коронавируса, придерживались социальной дистанции ​​и носили маски. Также необходимо обеспечить доступность тестирования для всех жителей,

– считают авторы исследования.