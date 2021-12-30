Большой потенциал: нашли способ, как остановить распространение ВИЧ

Биологи выяснили, что в тихоокеанских водорослях содержится разновидность сахаров-карагинанов, которые могут соединяться с частицами вируса иммунодефицита (ВИЧ) и мешать им проникать в иммунные клетки.

Чем особенны эти водоросли

Именно красные водоросли вида Tichocarpus crinitu производят большое количество этих карагинанов. Важно, что они совсем не токсичны.

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Кроме этого, ученые наблюдали высокую противовирусную активность в малых концентрациях карагинана и производных от него.

Это открывает большой потенциал данных веществ как противовирусных средств, в частности против ВИЧ,

– рассказали авторы исследования.8

Что показали опыты

Также карагинаны из этих водорослей культивируют для производства пищевых добавок и загустителей на основе этих сахаров.

Опыты с фрагментами оболочек различных вирусов показали, что карагинаны, которые выделили ученые, могли воздействовать на белки различных патогенов, в том числе и ВИЧ.

Это открытие заинтересовало ученых, и они проверили, можно ли использовать данные сахара из водорослей, и даже их укороченные молекулы для борьбы с вирусными инфекциями.

Оказалось, что даже небольшие дозы сахаров резко снизили частоту проникновения некоторых вирусов в клетки, это было особенно характерно и для ВИЧ.

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Также недавно ученые открыли жировую молекулу, которая быстро и эффективно лечит ВИЧ. Для создания жировой молекулы LP-98 исследователи объединили холестерин с аминокислотами.